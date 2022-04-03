В Грузии второй день ищут подростка, упавшего в реку

3 апр. 15:48

На западе Грузии продолжается поиск упавшего в реку Лехидре подростка.

Спасательные работы продолжаются вторые сутки

По данным СМИ, 2 апреля мальчик, делая фото, приблизился к реке, оступился и упал в воду. Его попытался спасти отец, однако подростка унесло быстрым течением.

"Сразу после получения уведомления сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями прибыли в село Лехидристави со специальной техникой и приступили к поисково-спасательным работам", - говорится в заявлении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

В поисковой операции принимают участие 45 спасателей, проводится осмотр берега и дна реки, к поискам подключили водолазов, также используются дроны и плавсредства.