Гинцбург рассказал, как будет проходить ревакцинация детей от коронавируса

3 апр. 15:34

Для ревакцинации детей против коронавируса может быть использован первый компонент вакцины "Спутник М", считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.

"Я надеюсь, что для ревакцинации будет использоваться первый компонент "Спутника М". Хотя регулятор может поручить нам провести дополнительные исследования", - рассказал Гинцбург.

Напомним, ревакцинацию взрослых можно проводить любой зарегистрированный вакциной. Чаще всего для этого используется однокомпонентный "Спутник Лайт".