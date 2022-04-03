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Гинцбург рассказал, как будет проходить ревакцинация детей от коронавируса

Гинцбург рассказал, как будет проходить ревакцинация детей от коронавируса

Для ревакцинации детей против коронавируса может быть использован первый компонент вакцины "Спутник М", считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.

"Я надеюсь, что для ревакцинации будет использоваться первый компонент "Спутника М". Хотя регулятор может поручить нам провести дополнительные исследования", - рассказал Гинцбург.

Напомним, ревакцинацию взрослых можно проводить любой зарегистрированный вакциной. Чаще всего для этого используется однокомпонентный "Спутник Лайт".

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