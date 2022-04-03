Крым получит 1,7 млрд рублей на ликвидацию последствий наводнения

3 апр. 14:50

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 1,7 млрд рублей на ликвидацию последствий прошлогоднего наводнения в Крыму.

"На ремонт жилых домов в Крыму, пострадавших от наводнения 2021 года, из резервного фонда правительства будет выделено свыше 1,7 млрд рублей", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

На эти средства будут улучшены условия жизни тысяч людей в городских округах Ялта и Керчь, а также Кировском, Ленинском и Советском районах Крыма.

В 2022 году в Крыму будут проводиться работы по замене крыш и приведению в порядок фасадов более 260 многоквартирных домов.

Прошлым летом в Крыму было подтоплено более 360 домов, больше всего пострадали Керчь и Ялта.