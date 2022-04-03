Песков: система оплаты в рублях будет распространена и на другие российские товары

3 апр. 15:05

Система оплаты за газ в рублях в будущем распространится и на другие российские экспортные товары, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он объяснил, что по новой схеме, покупатели "как платили, так они и будут платить в евро, в тех самых единицах, которые указаны в договорах". "Но при этом конечная оплата все-таки будет поступать продавцу - "Газпрому" - именно в рублях путем уже приобретения за эти евро российских рублей", - отметил Песков в эфире телеканала "Россия-1" в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" в воскресенье.

По мнению представителя Кремля, это станет "прототипом системы" расчетов в рублях. "Но я не сомневаюсь, что в дальнейшем она будет распространяться и на новые группы товаров. И она будет занимать все больше и больше места в наших внешнеторговых отношениях", - подчеркнул он.

Песков добавил, что оплата газа в рублях призвана обезопасить торговлю для РФ, а не "щелкнуть кому-то по носу".

"На фоне вот этого растущего недоверия к резервным валютам президентом [РФ Владимиром Путиным] была выдвинута идея о необходимости, во-первых, хеджирования рисков, чтобы нас опять не пытались ограбить. И как раз внедрение вот такой оплаты в рублях, перехода на оплату по важнейшим товарным позициям", - пояснил он.

По словам Пескова, Россия не хочет усложнять жизнь клиентам, европейские компании смогут быстро открыть рублевые счета для оплаты газа. "Россия всегда была надежным поставщиком. Россия дорожит своим реноме надежного поставщика. Конечно, мы не будем делать ничего, что будет подрывать это реноме", - заявил он.

Представитель Кремля повторил, что "для европейских компаний де-факто ничего не изменится, де-юре это будет уже другая система".

Он выразил надежду, что в Европе проявят здравый смысл по вопросу оплаты газа в рублях и указал, что нынешний "санкционный бал" происходит за счет самих европейцев. "И как правило счет за все это выставляют из Вашингтона", - подчеркнул Песков.

На вопрос о том, может ли газ из России быть отключен, если Европа не пойдут на новые условия оплаты, он заявил, что мы рассчитываем на лучшее.

"Наверное, это было бы как минимум нелогично, говоря по-русски, глупо исходить из каких-то эфемерных политических интересов и наступать на горло собственной экономике. Но все-таки мы рассчитываем на лучшее. Мы рассчитываем на лучшее, мы рассчитываем на здравый смысл наших контрагентов, которые приобретают наш газ", - сказал Песков.