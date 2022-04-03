Турция принимает все необходимые меры против "минной угрозы" в море

3 апр. 14:38

Министерство обороны Турции сообщает, что принимаются все необходимые меры против "минной угрозы" в Черном море.

Ранее ведомство опубликовало информацию об обнаружении мины у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря) недалеко от границы с Болгарией. По данным ФСБ России, с 24 февраля украинские военные установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного, есть вероятность, что сорванные мины могут дрейфовать в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, пишет газета Hürriyet.

"Наше командование минной эскадрильи и наши подводные группы (SAS), элитное подразделение наших военно-морских сил, принимают все меры предосторожности против минной угрозы, которая может возникнуть в наших морях, с помощью имеющихся у них средств и возможностей. Мины уничтожаются с большой осторожностью после обнаружения и диагностики", - говорится в сообщении Минобороны Турции.