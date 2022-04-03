В Баку завершился Кубок мира FIG

3 апр. 14:20

С 31 марта по 3 апреля в Баку проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике.

Состязания проходили на Национальной арене гимнастики в Баку, участие в них приняли 145 спортсменов из 34 стран мира. В воскресенье состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике в Баку.

Мужчины получили медали за состязания в опорном прыжке, упражнениях на гимнастическом коне и перекладине, женщины – в вольных упражнениях и упражнениях на бревне, в опорном прыжке.

Лучшим в опорном прыжке стал Назар Чепурний (Украина), серебро получил Андрей Медведев (Израиль), бронзу– Артем Долгопят (Израиль).

В программе упражнений на гимнастическом коне первым оказался Нариман Курбанов (Казахстан), вторым– Матвей Петров (Албания), третьим - Сириль Томмазон (Франция).

Спортсмен Джо Фрейзер (Великобритания) взял золото в упражнениях перекладине, вторым стал Митчелл Морганс (Австралия), третьим - Илья Ковтун (Украина).

Золотая медаль в упражнениях на бревне досталась Саре Фосс (Германия), второй стала гимнастка Лоретт Шарпи (Франция), третьей - Даниэла Батрона (Украина).

В вольных упражнениях лучшей стала Джулия Суарес (Бразилия), серебро досталось Дорине Бецеге (Венгрия), бронза - Дилдоре Ариповой (Узбекистан).

Кроме того, золото Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в опорном прыжке завоевала представительница Узбекистана Оксана Чусовитина. Также гимнастке был вручен Кубок FIG по отдельным видам. Серебряная медаль за опорный прыжок досталась Ченге Марии Бачкаи (Венгрия), бронзу взяла Тея Белак (Словения).

После трех этапов Кубка мира, прошедших в 2022 году по данной гимнастической дисциплине в разных странах, соревнования в Баку считаются финальным этапом.