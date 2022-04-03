Крымские татары просят Эрдогана повлиять на Киев

3 апр. 13:55

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призывает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана повлиять на власти Украины в части признания российского статуса Крыма, пишет РИА Новости.

"Мы ценим стремление Реджепа Тайипа Эрдогана организовать все условия для переговорного процесса между Россией и Украиной, однако все это сводится на нет без реального желания нынешних киевских властей прекратить конфликт и вернуть мир на Украину. Призываем президента Турции оказать влияние на украинский режим в части признания российского статуса Крыма, что станет одним из залогов возвращения ситуации на Украине в мирное русло", - заявил Умеров.

Представитель крымских татар отметил, что у Эрдогана есть возможность войти в историю в качестве лидера, который в отличие от западных коллег чтит демократические ценности и с уважением относится к волеизъявлению других народов.

По словам Умерова, крымские татары, живут в российском Крыму и будут признательны, если президент Турции прислушается к их голосу.