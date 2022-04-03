Талибы запретили выращивать мак в Афганистане

3 апр. 13:39

Находящееся у власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) наложило запрет на выращивание мака на всей территории страны.

Согласно распоряжению верховного лидера движения Хайбатулла Ахундзада, "все афганцы отныне проинформированы о строжайшем запрете на выращивание мака". Документ цитирует в воскресенье афганское агентство Bakhtar.

Нарушителей будут судить по законам шариата (исламского права), а весь обнаруженный урожай будет незамедлительно уничтожен.

Также вводится запрет на "использование, транспортировку, торговлю, экспорт и импорт всех видов наркотиков, а также [содержащих наркотические вещества] таблеток и алкоголя". Под запрет подпадают в том числе все имеющиеся на территории Афганистана предприятия по производству наркотиков.

В распоряжении Ахундзада говорится, что "исполнение настоящего указа является обязательным для всех афганцев".