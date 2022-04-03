Смертельное ДТП произошло в Дагестане

3 апр. 13:11

В Буйнакском районе Дагестана в аварии погибли два человека.

Столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

"На 13-м километре автодороги Буйнакск – Кизилюрт в Буйнакском районе 25-летний житель Левашинского района, управляя автомобилем "ВАЗ-2114", выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем "КАМАЗ-53212", двигающимся во встречном направлении под управлением 20-летнего местного жителя", – сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

На месте погибли водитель легкового автомобиля и его 27-летний пассажир, житель Левашинского района.