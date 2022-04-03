На Кубань идут холода и ливни

3 апр. 12:47

Неделя в Краснодарском крае начнется с резкого похолодания, предупреждают синоптики.

Уже 3 апреля в регионе могут случиться первые грозы и сильные дожди, температура воздуха составит плюс 17-22 градуса.

"Сегодня на погоду окажет влияние холодный атмосферный фронт. Смещаясь с северо-запада на юго-восток, он станет причиной кратковременных дождей, местами ливневого характера с грозами, и откроет дорогу в регион менее теплым воздушным массам", - информирует центре погоды "Фобос".

В понедельник похолодает - ночью плюс 4-9, днем плюс 6-11, ожидаются грозы с сильными дождями, ливнями, градом, порывистый ветер до 23-28 м/с.