Мединский: проект договора с Украиной рано выносить на обсуждение на высшем уровне

3 апр. 12:21

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский считает, что проект договора между еще не готов "для вынесения на встречу в верхах", однако Украина стала реалистичнее смотреть на некоторые вопросы.

"Украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом Украины, но проект договора не готов для вынесения на встречу в верхах", - сообщил Мединский в своем Telegram-канале в воскресенье.

По мнению члена украинской делегации Давида Арахамии, "Россия принимает украинскую позицию за исключением Крыма". На что Мединский напомнил, что точка зрения Москвы относительно статуса Крыма и Донбасса остается неизменной.

Он отметил, что Москва с 2014 года добивалась нейтрального и внеблокового статуса Украины, а также создания гарантий безопасности для Киева.

"В действительности, согласованные вопросы, а именно нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, отказ от размещения иностранных войск, баз, любых наступательных ударных вооружений, от разработки и производства оружия массового поражения; проведение учений с участием иностранных ВС только с разрешения государств-гарантов, (включая Россию), а также создание системы международных гарантий безопасности для нейтральной Украины - все эти договоренности, достигнутые в Стамбуле, и есть то, чего Россия последовательно добивалась с 2014 года", - указал Мединский.

Он добавил, что переговоры российской и украинской делегаций продолжатся в понедельник.