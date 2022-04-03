РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Баку выписаны двое пострадавших при взрыве в ресторане

В Баку выписаны двое пострадавших при взрыве в ресторане

Двое пострадавших при взрыве в ресторане Gourmet в Баку минувшей ночью выписаны домой.

Всего пострадали свыше 30 человек, одна женщина погибла. Врачи «Медицинского центра Нариманова» осмотрели часть пострадавших и приняли решение о выписке двух человек.

Отметим, что при взрыве в ресторане пострадали также двое иностранных граждан, состояние одного из них оценивается как тяжелое

ЧП произошло из-за взрыва баллона со сжиженным газом. По факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК Азербайджана.

1420 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version