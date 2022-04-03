В Тбилиси ночью произошла перестрелка, есть жертвы

3 апр. 11:51

В результате ночной перестрелки в районе лагуны Вере в Тбилиси погибли два человека, несколько получили ранения, участники перестрелки разыскиваются, сообщает Первый канал.

По имеющейся информации, перестрелке предшествовала ссора. Точное число пострадавших не уточняется, все они были доставлены в Республиканскую больницу.

МВД Грузии начало расследование по статьям 236 и 109 УК - "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия" и "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".