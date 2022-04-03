В Сербии проходит голосование на президентских и парламентских выборах

3 апр. 11:38

В воскресенье в Серии открылись участки на президентских, парламентских и выборах органов местного самоуправления, информирует Республиканская избирательная комиссия (РИК).

В стране проходят очередные выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов Скупщины (однопалатного парламента), а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов.

Действующий президент Сербии Александр Вучич утром проголосовал на выборах главы государства и депутатов парламента Сербии.

Всего в Сербии правом голоса обладают свыше 6,5 млн человек. Проголосовать можно с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) на более чем 8 тыс участков в стране и 77 местах для голосования в 34 странах мира.

На пост президента Сербии претендуют восемь кандидатов. На 250 мест в Скупщине претендуют 19 блоков политических партий и коалиций, им необходимо преодолеть порог в 3% голосов для вхождения в новый созыв парламента.