В России выявили еще 16,8 тыс случаев коронавируса

3 апр. 11:19

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердился у 16 828 человек.

В Москве новых случаев 835, в Петербурге - 764, в Подмосковье - 527. В Краснодарском крае - 443, в Ставропольском крае - 153, в Крыму - 198, в Дагестане - 39, в Кабардино-Балкарии - 33, в Адыгее - 43, в Карачаево-Черкесии - 21, в Северной Осетии - 20, в Ингушетии - 27, в Чечне - 29.

Общее число выявленных случаев заражения с начала пандемии достигло 17 896 866.

Госпитализирован за сутки 1 981 человек, выписаны по выздоровлении - 35 695, за все время - 16 965 027.

Умерли за сутки 304 пациента, с начала пандемии 369 708 человек.