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Иностранный разведчик готовил покушение на президента Казахстана

Иностранный разведчик готовил покушение на президента Казахстана

Спецслужбы Казахстана задержали агента иностранной разведки, который занимался подготовкой покушения на президента страны Касым-Жомарта Токаева, сообщает в воскресенье пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

"25 марта 2022 года в городе Нур-Султан контрразведкой КНБ задержан агент иностранной разведки, гражданин Казахстана "А", планировавший покушение на президента Казахстана и ряд высокопоставленных государственных служащих", - информирует КНБ.

Также иностранный агент планировал совершить теракты в отношении сотрудников правоохранительных органов. В ходе обыска у задержанного изъяли наркотики, деньги и снайперскую винтовку иностранного производства, которая была ввезена в Казахстан частями в замаскированном виде.

"Кроме того, агентом "А" отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане и созданию в обществе русофобских взглядов", - добавили в ведомстве.

Задержанный признался в совершении вышеуказанных деяний по заданию иностранного государства.

Начато расследование по фактам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 24 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ч. 4 ст. 255 ("Акт терроризма") УК Казахстана.

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