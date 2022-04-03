Похолодание сохранило транзит газа через Украину на максимальном уровне

3 апр. 10:32

Апрель в Европе начался холодной погодой, температура находится вблизи минимальных значений для этого времени за последние годы, на этом фоне транзит газа через Украину сохраняется вблизи максимального уровня - 109 млн кубометра в сутки.

Номинация на 3 апреля составляет 108,4 млн куб м, заявка на 2 апреля была 108,1 млн куб м, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины",

В конце марта в Европе резко потеплело, однако на неделе 28 марта - 3 апреля температура оказалась на 7 градусов ниже предыдущей. В первую неделю апреля, согласно прогнозам синоптиков, потепления ждать не стоит.