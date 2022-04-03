Путин поздравил Хачатуряна и Пашиняна с 30-летием дипломатических отношений Армении и России

3 апр. 10:21

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Армении Ваагну Хачатуряну и премьер-министру страны Николу Пашиняну в связи с 30-летием установления дипломатических отношений с РФ.

"Между Россией и Арменией поддерживается содержательный политический диалог, развивается плодотворная кооперация в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и многих других сферах", - говорится в телеграмме, опубликованной в воскресенье на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что Москва и Ереван координируют усилия в рамках ОДКБ, ЕврАзЭС, СНГ и других международных структур. "Последовательное выполнение трехсторонних договоренностей, достигнутых в 2020 и 2021 годах, способствует упрочению безопасности и стабильности в Закавказском регионе", - сообщается в поздравлении.

Путин выразил уверенность, что "дальнейшее упрочение дружественных, союзнических российско-армянских связей отвечает коренным интересам" народов обеих стран. Он пожелал президенту и премьер-министру республики крепкого здоровья и успехов, а гражданам страны - "мира и благополучия".

Меморандум об установлении дипломатических отношений между Россией и Арменией был подписан 3 апреля 1992 года.