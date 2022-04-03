В Москве в субботу выпало 45% месячной нормы осадков

3 апр. 10:09

За минувшие сутки в Москве выпало около половины месячной нормы осадков, снегопад в столице продолжится.

"По предварительным данным, за сутки в Москве выпало 45% месячной нормы осадков", - рассказал представитель столичного метеобюро, пишет "Интерфакс".

Норма осадков на апрель в Москве - 44 мм, за сутки выпало 20 мм.

"Прирост снега в Москве за сутки составил, по данным базовой станции Росгидромета на ВДНХ, 21 см. Это очень необычно, рекордное значение", - указал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в настоящее время высота снега в Москве составляет 25-40 см.

По прогнозам синоптиков, снегопад в регионе продлится до вечера воскресенья, он связан с мощным циклоном, который пришел в Центральную Россию с Балкан.

Днем в воскресенье в Москве от нуля до плюс 2 градусов, порывы ветра до 15 м/с и гололедица.