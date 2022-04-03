В Баку взорвался ресторан

3 апр. 9:09

Сегодня ночью в Баку произошла техногенная авария: в ресторане Gourmet (ул. Тарлана Алиярбекова 13а) около 3:00 взорвался баллон со сжиженным газом.

Поисково-спасательная операция МЧС завершена. В результате взрыва погиб один человек - сотрудница ресторана Майя Ахундова 1979 года рождения. Еще 37 ранены, шестеро находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших двое иностранных граждан. Гражданин Италии доставлен в Республиканскую клиническую больницу с травмой челюстно-лицевой области, его состояние стабильное. Гражданин Сенегала доставлен в "Медицинский центр Нариманова", его состояние оценивается как тяжелое.

Среди пострадавших оказались: Фатуллазаде Айхан Эльдар оглу (2001 г.р.), Алекперова Ляман Наджаф гызы (2001г.р.), Абдулрахманлы Турал Тариел оглу (1990 г.р.), Гурбанов Камран Нариман оглу (1996 г.р.), Магеррамов Рамиль Аятшах оглу (1987 г.р.), Алиева Султана Ильхам гызы (1987 г.р.), Багирова Фарида Фаиг гызы (1989 г.р.), Эйнуллаева Фаргана (1999 г.р.), Махмудлу Самира (1989 г.р.), Гусейнова Фидан, Абдуллаев Гульбала, Гулиев Аслан, Джафаров Рауф Руфат оглу, Асадзаде Руфана Маис гызы.

Причина аварии стала известна после исследования места происшествия сотрудниками "Азеригаз". Ресторан не был подключен к газовым сетям и использовал как горючее баллоны с пропаном, неисправность одного из которых и привела к трагедии.

В округе от взрыва пострадали 14 машин, одна квартира и два нежилых объекта.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статьям 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности - повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и 314.2 (по неосторожности - повлекшее смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК Азербайджана.