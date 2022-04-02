В Махачкале задержан стрелявший мужчина

2 апр. 23:29

Правоохранители задержал мужчину, стрелявшего в человека на проспекте Акушинского в Махачкале, информирует пресс-служба МВД Дагестана.

Ранее в ведомстве сообщили, что в ходе скандала между односельчанами - водителем автомашины Mercedes-Benz с одной стороны и водителями трех автомашин Mercedes-Benz, Kia Rio и "ВАЗ 2114" с другой, один из них из травматического оружия обстрелял водителя первой автомашины, а затем все они скрылись с места ЧП. Пострадавший госпитализирован.

"По подозрению в хулиганстве полицейскими задержан 31-летний житель Гергебильского района, который сознался в содеянном. По его словам, причиной инцидента послужил ранее имевшийся конфликт", – сообщает ведомство.

Полицейскими изъят травматический пистолет. По факту возбуждено уголовное дело.