Трассу "Кавказ" на территории Дагестана расширят

3 апр. 8:45

Участок трассы "Кавказ" на территории Дагестана будет расширена, сообщил глава региона Сергей Меликов.

По его словам, у дороги будет четыре полосы в каждую сторону. "Мы планируем до 2025 года всю дорогу "Кавказ" на территории республики перевести в четырехполосную дорогу и перевести ее в первую категорию технической эксплуатации", - сказал он в ходе выступления на заседании президиума Народного Собрания республики.

Напомним, что в прошлом году в республике начали капитальный ремонт четырех участков дороги протяженностью 73 км с переводом в четырехполосную полосную дорогу с разделением встречных потоков. Помимо этого, в ближайшее время будут построены объезды городов Хасавюрт и Дербент, также ведется проектирование северного объезда города Махачкалы.