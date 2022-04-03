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Трассу "Кавказ" на территории Дагестана расширят

Трассу &quot;Кавказ&quot; на территории Дагестана расширят

Участок трассы "Кавказ" на территории Дагестана будет расширена, сообщил глава региона Сергей Меликов.

По его словам, у дороги будет четыре полосы в каждую сторону. "Мы планируем до 2025 года всю дорогу "Кавказ" на территории республики перевести в четырехполосную дорогу и перевести ее в первую категорию технической эксплуатации", - сказал он в ходе выступления на заседании президиума Народного Собрания республики.

Напомним, что в прошлом году в республике начали капитальный ремонт четырех участков дороги протяженностью 73 км с переводом в четырехполосную полосную дорогу с разделением встречных потоков. Помимо этого, в ближайшее время будут построены объезды городов Хасавюрт и Дербент, также ведется проектирование северного объезда города Махачкалы.

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