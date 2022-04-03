В Казахстане спасенного тюленя отпустили в море после реабилитации

3 апр. 5:05

Спасенного после реабилитации и лечения в Актау тюленя отпустили в Каспийское море. Он прошел курс ветеринарного лечения в спеццентре изучения и реабилитации каспийского тюленя, сообщает их пресс-служба.

Двухлетняя самка была найдена вечером 30 марта. На сообщение местных жителей отреагировали сотрудники центра, которые выехали к месту обнаружения животного и оказали первичную помощь.

Тюленя экстренно доставили в центр для комплексного осмотра и лечения. Там выяснилось, что животное не имеет серьезных повреждений, переломов и других травм, но оно было сильно ослаблено, также имелось воспалительное заболевание глаз.

"Сотрудниками нашего центра было проведено комплексное обследование эндемика Каспия и определена программа реабилитации, также произведен забор биологических проб - шерсть, кровь, материалы слизистых оболочек носа, глаз и другого - для дальнейших лабораторных исследований", - заявила глава ученого совета Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя Асель Тасмагамбетова.