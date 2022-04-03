Научно-образовательный кластер появится в узбекском Ургенче

3 апр. 2:05

В Ургенче создадут научно-образовательный кластер, в который войдут университет, IT-парк, инновационный центр и прочие объекты, соответствующие проекты получили одобрение президента Узбекистана.

Один из наиболее крупных проектов - строительство городка Аль-Хорезми, передает Podrobno.uz. Для него выделена территория в 110 га, неподалеку от международного аэропорта Ургенча. Проект предполагает строительство здесь университета, IT-парка, жилых домов, школы и детсада, а также спортивного комплекса. В центре городка появится аллея Мухаммада аль-Хорезми, где будет установлен памятник великому ученому.

"Это будет город в городе. Университет, инновационный центр и школы образуют научно-образовательный кластер. Здесь будут также дома для работников, научно-промышленная зона. Необходимо построить городок качественно", - подчеркнул Шавкат Мирзиеев.

Планируется также реконструкция и расширение выставочных площадей Музея искусств в Ургенче, создание для кукольного театра Хивы современного здания.