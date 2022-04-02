Кандидат от "Грузинской мечты" побеждает на выборах в Батуми

2 апр. 21:45

Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рамаз Джинчарадзе выигрывает на выборах мажоритарного депутата сакребуло Батуми.

Как сообщила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани, согласно предварительным подсчетам данных электронного голосования, на всех 14 участках в Батуми Джинчарадзе набрал 69% (7 190) голосов. Его соперник от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Мате Путкарадзе 31% (3 222 голоса).

Ранее сообщалось, что в Батуми проведение выборов понадобилось после ухода из жизни депутата Нугзара Путкарадзе от "Нацдвижения".