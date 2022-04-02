Кремль: Украина не хотела проводить переговоры в Белоруссии, заявил Песков

2 апр. 21:56

Украинская сторона до последнего не хотела проводить переговоры с РФ в Беларуси, завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Для того чтобы переговоры двух сторон, тем более таких сложных сторон, как в настоящий момент являются Россия и Украина, происходили где-то, нужно обоюдное согласие всех сторон", - сказал он в эфире канала "Белоруссия-1".

Далее представитель Кремля отметил, что "украинцы на самом деле не хотели до последнего туда ехать". "Когда наша делегация приехала на первый раунд, они почти сутки ждали украинцев, не знали до последнего момента, приедут они или нет", - сказал пресс-секретарь российского лидера.