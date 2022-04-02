Песков: Путин для России является брендом

2 апр. 21:05

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что глава государства Владимир Путин является настоящим брендом страны.

По словам Пескова, Путин пользуется колоссальной поддержкой граждан.

"У нас все-таки бренд - Путин, это действительно так", - сказал он в интервью телеканалу "Беларусь-24".

"У нас он пользуется совершенно уникальной поддержкой, уровень поддержки президента с начала военной операции [на Украине] существенно вырос и сейчас ушел за 80%", - сказал представитель официальной Москвы.