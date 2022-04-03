Наследие Афганистана разворовывается и переходит в частные коллекции

На фоне захвата власти в Афганистане запрещенной в России группировкой "Талибан", древние артефакты все чаще оказываются у коллекционеров их разных стран. Как отмечает Financial Times, когда в прошлом году афганские сокровища, в том числе ожерелья и серьги, украшенные бирюзой, появились на черном рынке Ирана, хранители культурного наследия Афганистана опасались, что захват страны талибами* вызовет волну разграбления древних артефактов.

Предметы, обнаруженные в Иране, были из богатого драгоценностями клада бактрийских сокровищ в Афганистане, который был обнаружен в 1978 году и с тех пор демонстрировался в музеях по всему миру. Клад таил в себе и золотую корону, и другие 2000-летние украшения, покрытые полудрагоценными камнями. "Когда мы с мужем услышали эту новость, у нас на глазах были слезы", - говорит лондонский ювелир Сима Вазири, вышедшая замуж за представителя бывшей королевской семьи Афганистана.

Оригинальная выставка "Афганистан: сокровища, спрятанные в Национальном музее в Кабуле" помогла привлечь внимание к афганским украшениям. После остановок в Вашингтоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско выставка прибыла в Британский музей, где в сувенирном магазине поступили в продажу собственные коллекции украшений Вазири в афганском стиле. Выставка принесла афганской казне более 3 миллионов фунтов стерлингов.

"Что касается украшений, то они выдающиеся, - говорит Гил Стейн, профессор ближневосточной археологии Чикагского университета. - Новости об Иране разбили мне сердце. Я надеюсь, что эти люди сохранят клад и не расплавят его. Это часть истории. Это происходит во всех конфликтных зонах".

Правительство талибов* заявило, что пытается найти бактрийское сокровище. Ахмадулла Васик, заместитель главы Комиссии по культуре страны, заявил афганскому телевизионному новостному каналу, что правительство "примет серьезные меры, если этот и другие древние предметы будут вывезены из страны".

Между тем, некоторые археологи обеспокоены драгоценностями, которые еще предстоит найти. "Афганистан был перекрестком древних цивилизаций, - говорит Нур Ага Нури, бывший директор Института археологии в Кабуле. – В ходе археологических раскопок можно найти убедительные доказательства существования различных династий, правивших в регионе".

Стейн добавляет: "Речь идет о предметах времен кочевых нашествий юэчжи, и иранцев, и Ай-Ханума. Это была столица греко-бактрийского эллинистического царства после распада империи Александра Македонского. Все это были периоды большого богатства, уникальных украшений".

Многие районы Афганистана были родиной ремесленников-ювелиров, включая провинции Бадахшан, Тахар, Газни и Кандагар. Несмотря на это, "минерализация золота и других драгоценных металлов относительно мало изучена", - говорит Нури.

Однако разграбление артефактов уже давно стало проблемой. "Многие места остаются неохраняемыми. Из-за экономического кризиса люди в отдаленных районах занимаются незаконными раскопками и продают найденные предметы по низким ценам", - объясняет Нури.

Николя Энгель, куратор отдела афганского искусства в Музее Гиме в Париже, говорит, что о грабежах "сообщили в середине ноября в Тепе Заргаран в провинции Балх. Раскопки проводились там Афганским институтом археологии и Французской археологической делегацией в Афганистане [DAFA] в период с 2004 по 2008 год".

Культурная ценность похищенных артефактов имеет гораздо большее значение, чем их предполагаемая денежная стоимость. Любые археологические раскопки или тайники с артефактами, которые не были задокументированы и при этом были незаконно раскопаны, а найденные предметы были проданы через международный незаконный рынок произведений искусства, лишают нацию наследия.

Западные аукционные дома следят за ситуацией. "Я предполагаю, что в книгах аукционных домов и дилеров в Европе, США и Японии гораздо больше, чем в Иране", - говорит Джолион Лесли, давний житель Кабула и архитектор, работающий над сохранением культурного наследия Афганистана.

Правительство талибов* еще не объявило о политике в отношении ювелирных изделий. Лесли говорит, что большая часть исторических драгоценностей всё еще находится у афганских дилеров, работающих в союзе с международными коллекционерами.

По оценкам, ювелирные изделия - лишь малая часть того, что было утрачено. "Большая часть награбленного или незаконно выкопанного материала попадает в руки богатых коллекционеров, чья жадность движет черным рынком", - говорит Лесли.

В то время как некоторые организации и международные группы развития не уверены, смогут ли они продолжить свою работу в Афганистане и каким образом они будут этим заниматься, Стайн говорит, что важно предупредить всех - от дилеров до потребителей - чтобы они не смогли заявить о своем невежестве. "Очень важно защитить наследие Афганистана, - говорит он. - Вы не можете остановить его разграбление и контрабанду, но, по крайней мере люди не смогут сказать, что они не знали".

"Талибан" – движение, запрещенное в РФ