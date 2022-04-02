Дагестан поставил рекорд по лову частиковой рыбы

2 апр. 20:45

В Дагестане за первые три месяца этого года добыли 547 т рыбы частиковых пород, проинформировали в пресс-службе Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства. Уточняется, что этот показатель стал рекордным за последние 10 лет

"Частиковой рыбы добыто 547 тонн, что является рекордом за три месяца как минимум за последние 10 лет, а то и 20. Выловы этого вида рыб в прошлом году не превысили 15 тысяч тонн", - приводит сообщение ТАСС.

В управлении обратили внимание на то, что такие объемы добычи не только полностью обеспечивают продукцией регион, но и позволяют поставлять ее в другие части страны.