Дорожная полиция Узбекистана запрещает себя снимать, чтобы ее не высмеивали

Дорожную полицию в Узбекистане народ не очень жалует. Водители нередко подвергаются унижениями со стороны автоинспекторов, которые теперь рискуют еще больше испортить свою репутацию, пытаясь запретить гражданам себя фотографировать.

Eurasianet отмечает, что для критиков проект постановления министерства внутренних дел о запрете фото- и видеосъемки дорожных полицейских - очередное доказательство того, что государство больше заинтересовано в сохранении довольно выгодного статуса-кво, чем в реформах.

24 марта пресс-секретарь МВД объяснил, что автоинспекторов регулярно высмеивают в социальных сетях, причем такие видео распространяются с ”противоречивыми, громкими или порочащими репутацию комментариями”. По данным МВД, из 707 видео, на которых якобы запечатлено неподобающее поведение дорожных полицейских, только 55 заслуживают внимания. Неизвестно, каким образом анализировались видео.

Проект запрета появился на правительственном портале в середине марта. Время, отведенное на его обсуждение обществом, завершилось 29 марта.

Считается, что после прихода к власти в 2016 году Шавкат Мирзиёев предпринимает значительные усилия по реформированию. С момента обретения Узбекистаном независимости правоохранительные органы работают в своего рода правовом вакууме, и зачастую их деятельность приводит к непредсказуемым последствиям.

Министерство внутренних дел ссылается на указ Мирзиёева от 8 февраля 2022 года ”О мерах по дальнейшей социальной защите представителей правоохранительных органов” для введения запрета на фото- и видеосъемку. Этот президентской указ, пишет частная газета Gazeta.uz, недоступен общественности для ознакомления.

Вполне возможно, что заявление о том, что дорожные полицейские подвергаются кибербуллингу, могло бы получить поддержку, если бы они не позволяли себе вольностей в отношении высказывания своего мнения.

В июне 2020 года один узбекский комик был вынужден публично извиниться за скетчи, в которых изображает полицейских глупыми и коррумпированными. Видео с извинениями было опубликовано МВД.

Месяцем ранее популярная певица Юлдуз Усманова тоже принесла свои извинения после того, как в социальных сетях оскорбила автоинспекторов, с которыми ранее поссорилась. Пост Усмановой вызвал общественный резонанс в связи с тем, что инспекторы угрожали певице выдвинуть против нее обвинения. В итоге дело было закрыто.

Оба случая произошли во время локдауна на фоне пандемии, когда полицейские были наделены расширенными полномочиями.

Запрет на фото- и видеосъемку дорожных полицейских представляет собой своего рода возвращение в эпоху Ислама Каримова, поэтому критика постановления оказалась еще более резкой.

Среди скептиков влиятельный бизнесмен Комил Алламжонов, бывший глава пресс-службы Мирзиёева, который называет себя послом лагеря реформистов. ”Если толпа людей на улице может смотреть, как работают полицейские, то почему та же самая толпа не может наблюдать за ними в интернете? Разницы никакой нет”, - Алламжонов написал в Telegram

Юрист Мадина Турсунова пишет в статье для частного издания Anhor.uz, что проект постановления противоречит закону, предусматривающему прозрачность и доступ к информации в отношении действий государственных служб, если они не связаны с государственной тайной. ”Неужели действия дорожной полиции - своего рода секрет?” - задается автор риторическим вопросом, напоминая, что постановление не может противоречить закону о прозрачности.

С Турсуновой согласна советник министерства юстиции Шахноза Соатова. Она также намекнула на раскол в правительстве по поводу решения. ”Каким образом можно оценить попытку запретить открытость и прозрачность подзаконными актами, когда открытость гарантирована множеством законопроектов?” - возмутилась Соатова в Telegram, добавив, что даже жестко контролируемый парламент Узбекистана не проголосует за подобного рода постановление.

Популярный Telegram-блогер Davletovuz, у которого более 60 тыс. подписчиков, назвал предложенное постановление ”ничем иным как попыткой скрыться от глаз общественности”. ”Вместо этого, дорожной полиции стоит пополнять свои ряды профессиональными, честными сотрудниками, чтобы камеры не были для них угрозой, чтобы они не боялись открытости”, - написал блогер.