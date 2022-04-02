МИД РФ прокомментировал авиаудар по нефтебазе в Белгороде

2 апр. 19:18

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала авиаудар по нефтебазе в Белгороде. По предварительным данным, ЧП произошло в результате авиаудара со стороны ВС Украины.

В этой связи Захарова напомнила, что 31 марта официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс призвал американских граждан покинут территории России и Украины.

"Через шесть часов 02:00 UTC 1 апреля с.г. два украинских вертолета Ми-24 пересекли границу России и нанесли удар по объектам в Белгороде. Вашингтон знал?" - написала он в соцсети.