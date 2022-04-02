Баку принимает первый Фестиваль детской книги

2 апр. 18:49

Сегодня в Баку состоялось торжественное открытие Фестиваля детской книги.

Фестиваль открылся в Международный день детской книги, который отмечается 2 апреля.

Фестиваль в Баку объединил не только читателей разных возрастов, но и участников книжного рынка – писателей, издателей, художников, популяризаторов науки, редакторов, распространителей книг, библиотекарей, преподавателей, критиков, переводчиков и журналистов.

Посетителей ждут встречи с авторами детских книг, а также возможность поучаствовать в разных квестах. Вход свободный.