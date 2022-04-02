Кизлярский коньячный завод обзаведется виноградниками

2 апр. 17:45

Крупнейший производитель коньяка в Дагестане - "Кизлярский коньячный завод" модернизирует производство и начнет реализацию проекта по высадке собственных виноградников, сообщили в субботу в пресс-службе Минфина России

Заместитель главы ведомства Алексей Сазанов совершил рабочий визит в Дагестан. По итогам проведенных встреч и было принято соответствующее решение.

"Алексей Сазанов отметил, что ключевая стратегическая цель, которая стоит сейчас перед заводом, - это модернизация и дальнейшее развитие производства полного цикла", - говорится в сообщении.

Далее в ведомстве отметили, что для достижения цели в этом году необходимо провести реконструкцию цеха переработки винограда с последующим размещением нового оборудования. "Также планируется запустить проект по высадке виноградников, что позволит заводу в будущем перейти на использование собственного сырья", - приводит сообщение ТАСС.

Сазанов также подчеркнул, что в последние годы развитию производства отечественного алкоголя государством уделялось особое внимание.