В Дагестане появилась аллея в память о Герое России Нурмагомеде Гаджимагомедове

2 апр. 16:48

Дагестанские школьники высадили аллею из деревьев у школы, где учился Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов. Он погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-центр акции "Сад памяти".

"То, что вы решили увековечить его память и сделать аллею - огромное спасибо. Пусть на его примере растет нынешнее поколение, вся молодежь, все дети. Пусть будет мир на Земле", - сказала мать героя Сапижат Мазаева, передает ТАСС.

Звание Героя России младшему лейтенанту Гаджимагомедову было присвоено посмертно.