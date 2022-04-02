Баку пойдет навстречу, если Ереван будет серьезно вовлечен в мирный процесс

2 апр. 15:43

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо рассказал о предложениях Баку по открытию коммуникаций в регионе, о необходимости создания рабочей группы по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией

Как сообщает Trend, Байрамов проинформировал главу МИД Италии о предложениях, сделанных Еревану по мирному соглашению, и основных базовых принципах этого соглашения, представленных Баку в феврале.

Он отметил, что в последнее время Азербайджану поступают положительные сообщения из Армении в этом направлении. Байрамов отметил, что Баку надеется, что это "действительно проявление серьезного подхода".

"Азербайджан открыто выразил свою позицию. Если Армения действительно серьезно относится к этому процессу, то Азербайджан готов пойти навстречу и предпринять конкретные шаги", - подчеркнул министр.