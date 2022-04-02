Россия и Беларусь празднуют День единения народов

2 апр. 15:10

На территории всего Союзного государства отмечается День единения народов России и Беларуси. Праздник появился благодаря подписанию в 1996 году президентами двух стран Александром Лукашенко и Борисом Ельциным договора об образовании Сообщества России и Беларуси. Ровно через год, , 2 апреля 1997 года, оно было преобразовано в Союз России и Беларуси.

25 декабря 1998 года главы государств приняли Декларацию о дальнейшем единении России и Беларуси, Договор о равных правах граждан, Соглашение о создании равных условий субъектам хозяйствования и Протокол к нему. А 8 декабря 1999 года в Москве Ельцин и Лукашенко подписали Договор о создании Союзного государства России и Беларуси, который вступил в силу 26 января 2000 года.

Союзный проект продолжает оставаться актуальным для обеих стран: заключено множество соглашений, переговоры проходят регулярно на самом высоком уровне. Граждане Беларуси и России имеют равные права. Страны вместе проводят оборонную политику, согласуют взаимодействие на внешнеполитической арене, реализуют крупные экономические, научные и гуманитарные проекты.

Как отметил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, сегодня жизнь показала важность держаться вместе, чувствовать плечо друг друга, укреплять единство в рамках Союзного государства.

"Стратегическое партнерство на основе взаимовыгодного сотрудничества и развитие интеграции во всех сферах делают нас сильнее, способствуют росту благосостояния граждан, обеспечению суверенитета России и Беларуси", - отметил он.

В заключение он добавил, что страны преодолеют любые трудности и решат стоящие перед Союзным государством задачи в интересах народов России и Беларуси.