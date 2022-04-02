Исследования вакцины от COVID-19 завершены в Казахстане

2 апр. 14:53

Вирусолог-вакцинолог Кайсар Табынов сообщил, что Казахстан в скором времени представит еще два отечественных препарата от коронавирусной инфекции.

По его словам, в испытательной лаборатории Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ Казахстана прошли доклинические исследования, которые включали в себя: определение безопасности в эксперименте острой токсичности, оценку безопасности и степени токсического воздействия на внутренние органы животных при многократном введении в высшей профилактической дозе, оценку аллергизирующих свойств по реакциям гиперчувствительности немедленного и замедленного типов и так далее.

Он отметил, что препараты полностью прошли испытания и были признаны полностью безопасными.

Подчеркивается, что в скором планируется провести I фазу клинического исследования вакцин, чтобы закончить исследовательский цикл по получению новых вакцинных платформ в республике.

Врач добавил, что это позволит Казахстану в будет подготовиться к пандемиям вирусных инфекций.