В Тбилиси задержали разбойников, напавших на местный банк

2 апр. 14:46

Полиция Грузии сообщила о задержании двух подозреваемых в разбойном нападении на филиал "Банка Грузии" в Тбилиси.

Инцидент произошел 1 апреля вечером. Двое мужчин ворвались в здание банка в районе Африка, и, угрожая кассиру расправой, забрали деньги.

Один из охранников смог ранить нападавших, однако преступникам удалось покинуть здание и даже угнать машину, пишет пресс-служба МВД Грузии.

Личность злоумышленников установили в течение нескольких часов. Во время обыска полицейские изъяли оружие и часть денег.

В настоящее время следствие ведется по статьям "Разбой, совершенный группой лиц" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия". Задержанным грозит до 9 лет тюрьмы.