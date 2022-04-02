Путин обсудил с Токаевым ситуацию на Украине

2 апр. 14:27

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Аккорды.

Отмечается, что главы государств обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества. Также лидеры стран достигли договоренности об активизации взаимодействия между правительствами по товарным позициям для сохранения динамики торговли.

Кроме того, Путин рассказал Токаеву о ходе переговоров между Москвой и Киевом. "Высказано общее понимание исключительной важности достижения договоренностей относительно нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины", - сказано в сообщении.