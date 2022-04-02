Анкара сообщила об отсутствии угрозы для судоходства в Черном море

2 апр. 14:10

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что угроза для судоходства в Черном море после обнаружения дрейфующих мин отсутствует.

"На данный момент проблем для судоходства нет", - цитирует Акара "Анадолу".

Министр подчеркнул, что Анкара готова выделить суда для организации эвакуации мирных жителей и раненых из Мариуполя по морю. По его словам, Турция в данном вопросе активно координирует с Москвой и Киевом.

"Готовность Анкары поддержать процесс эвакуации была доведена до сведения военного атташе РФ в Турции, приглашенного в наше оборонное ведомство. Схожая инициатива передана российским инстанциям и по линии военного атташе Турции в Москве. Мы также координируем свои усилия с украинскими инстанциями по линии военного атташе в этой стране", - отметил Акар.

Помимо этого, он добавил, что Турция продолжает поставлять гуманитарную помощь на Украину.

Акар напомнил, что провел несколько телефонных разговоров с Сергеем Шойгу и Алексеем Резниковым. По его словам, он также лично встретился в Стамбуле с украинским министром.

Глава МО Турции также сообщил об активных контактах с Москвой и Киевом и по вопросу безопасного выхода турецких судов из портов Украины. Помимо этого, Акар расскзал о необходимости достижения договоренностей по прекращению огня.