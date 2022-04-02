Школы Кубани ждут свыше 80 тыс первоклассников в 2022 году

2 апр. 13:56

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что школы региона готовы к набору детей.

С 1 апреля школы региона "начинают прием заявлений от родителей будущих первоклассников, в том числе и от жителей из Донецкой и Луганской народных республик, переехавших на Кубань".

"Ожидаем, что всего в этом году впервые за парты сядут больше 80 тыс детей", – поделился Кондратьев.

Жить в Краснодарский край ежегодно приезжают десятки тыс людей со всей страны, добавил он. "Поэтому мы уделяем особое внимание строительству социальных объектов. За последние шесть лет открыли свыше 60 школ. Сейчас строим еще 17, пять из которых примут детей уже 1 сентября", – отметил губернатор.