Резкий рост цен может вызвать массовые протесты в Великобритании

2 апр. 13:32

Активисты движения National Assembly проведут в субботу масштабные протесты в крупных городах Великобритании из-за резкого роста цен на повседневные расходы.

Как сообщает пресс-служба движения, в обществе возмущены резкой инфляцией, которая продолжает увеличиваться. По их словам, "ответ набирает обороты".

"Настало время для всех нас объединиться и построить наше коллективное сопротивление. Сейчас самое время выйти на улицы и послать четкий сигнал правительству, что мы отказываемся платить за их кризис", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что протесы пройдут в 25 крупных городах Великобритании, в том числе, Ливерпуле, Манчестере и Лондоне.