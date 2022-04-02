Стрельба по колесам остановила лихача из КЧР

2 апр. 12:52

Полиция задержала водителя "ВАЗ-2114", который не остановился по требованию автоинспекторов на автодороге "Пятигорск – Карачаевск", сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесии.

В ведомстве отметили, что работники ГИБДД сделали предупредительный выстрел из табельного оружия, однако лихач продолжил "бегство". Полицейские решили открыть прицельную стрельбу по колесам, в результате чего водитель легковушки из аула Верхняя Мара был задержан.

Стоит добавить, что гонщик отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Против него составили 14 протоколов о нарушении ПДД.