В Германии поняли, что отказ от бойкота российского газа был правильным решением

2 апр. 12:46

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек сообщил, что отказ от газа из России мог вызвать раскол в немецком бизнесе и обществе.

"Теперь мы можем видеть масштабы этого. Какие отрасли закрыты, какие секторы больше не могут снабжаться...? Это не игра, а очень серьезный сценарий с возможными глубокими расколами в бизнесе и обществе. Вот почему, на мой взгляд, было правильным не инициировать резкое прекращение поставок", - цитирует Хабека РИА Новости.

По его словам, ФРГ постепенно сокращает импорт энергоносителей из России, и в этом процессе Берлин "продвигается быстрее, чем думали четыре недели назад".