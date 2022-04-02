В кровавой перестрелке в Ереване пострадали два человека

2 апр. 11:52

В результате вооруженного инцидента в Ереване госпитализированы два человека, сообщает портал Shamshyan.com.

Отмечается, что ночью полицейским поступило сообщение от медцентра "Астхик". Они заявили, что к ним доставили мужчину мужчина с колото-резаным ранением в области левого бедра. Через 10 минут туда же привезли второго участника конфликта с огнестрельным ранением в области левой пятки.

Полиция выяснила личности доставленных в больницу - ими оказались жители столицы 25-летний Гамлет Саркисян и 26-летний Врам Погосян.

Отмечается, что парни получили ранения во дворе дома по адресу Бабаджаняна 115, расположенного в административном районе Малатия-Себастия. Полиция обнаружила на месте происшествия одну стреляную гильзу и следы крови.