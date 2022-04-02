ЕСПЧ исключил дело Саакашвили из списка рассматриваемых дел

2 апр. 11:47

Европейский суд по правам человека изъял дело экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о нечеловеческом обращении во время лечения в тюрьме из списка рассматриваемых дел, сообщает пресс-служба Минюста республики.

Как отметили в ведомстве, Суд посчитал, что по делу Саакашвили не существует никаких особых обстоятельств с точки зрения прав человека, которые требуются для рассмотрения иска.

"Этим решением ЕСПЧ еще раз подтвердил, что в пенитенциарной системе полностью защищены права и интересы Михаила Саакашвили с точки зрения европейской конвенции", - говорится в сообщении.

Между тем, адвокаты от имени Саакашвили распространили сообщение, в котором сказано, что он сам попросил Суд не рассматривать его дело после перевода на лечение в госпиталь в Гори.

" Я 7 декабря 2021 года сообщил ЕСПЧ, что так как на национальном уровне не исчерпаны все возможности, я не буду подавать иск, но в будущем оставляю за собой это право. На основании этого обращения ЕСПЧ завершил делопроизводство по этому делу", - подчеркивается в тексте.