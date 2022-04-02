Жители Нур-Султана вышли на митинг "против блокировки соцсетей"

2 апр. 11:23

В Нур-Султане прошел митинг против законодательных поправок, регулирующих деятельность социальных сетей и мессенджеров.

Как сообщил организатор мероприятия Асем Ескабыл, жители выступили против данного законопроекта, которые, по его словам, могут "цензурировать наш контент и ограничивать доступ к информации под предлогом защиты детей от кибербулинга".

Отмечается, что митинг, который был согласован с городской администрацией, собрал правозащитников, журналистов, предпринимателей, общественных деятелей и блогеров, пишет Sputnik Казахстан.

"Да, проблема кибербулинга есть, но во всем мире есть эффективные способы защиты от этого и решения проблем без радикальных решений", - подчеркнули организаторы.