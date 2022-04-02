Коронавирусом заразились менее 18 тыс россиян

2 апр. 11:10

В России за минувшие сутки выявили 18 949 новых случаев коронавируса.

В Москве новых случаев 994, в Петербурге - 917, в Подмосковье - 575. В Краснодарском крае - 462, в Ставропольском крае - 179, в Крыму - 229, в Дагестане - 42, в Кабардино-Балкарии - 34, в Адыгее - 45, в Карачаево-Черкесии - 19, в Северной Осетии - 21, в Ингушетии - 25, в Чечне - 30.

Общее число инфицированных достигло в России 17 880 038.

Госпитализированы за сутки 3 605 человек. Выздоровели за сутки 44 547 человек, за все время - 16 929 332.

Умерли за сутки 340 пациентов, с начала пандемии - 369 064.