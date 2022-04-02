"Газпром" продолжает поставлять газ для транзита в Европу через Украину

2 апр. 10:55

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что холдинг в штатном режим осуществляет подачу газа из России для транзита в Европу через Украину.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 108,3 млн кубометром на 2 апреля", - приводит его слова РИА Новости.

Стоит отметить, что объем в целом соответствует поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через территорию Украины (около 109,5 млн кубометров в сутки).