В США не заинтересованы в смене власти в России

2 апр. 10:35

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Штаты "не заинтересованы в смене" власти в России и это не является политикой Вашингтона.

"Нет, послушайте, позвольте мне внести ясность... Мы не заинтересованы в смене власти, и это не наша политика. Точка", - цитирует Харрис РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден сказал, что Украина "никогда не станет победой для России" и что Путин "не может оставаться у власти". Однако в Белом доме поспешили объяснить, что американский лидер не призывал к смене российского руководства.